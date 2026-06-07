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Kultura7. 6. 20263 minuty

Výstava týdne: Poklady z bunkru – liberecké Lázně představují výběr z pozůstalosti Věry Novákové a Pavla Brázdy

Jan H. Vitvar

Věra Nováková a Pavel Brázda tvořili manželský i tvůrčí pár a tvoří ho v jistém smyslu dodnes – ačkoli nás od smrti Věry dělí už dva roky, a od Pavlovy dokonce bezmála již devět. O jejich společnou pozůstalost se totiž stále starají dcera Kateřina Trlifajová s vnučkou Magdalenou Plíškovou. Schraňují ji v „bunkru“, bývalém civilním krytu, který za tím účelem Brázda v hlavním městě zakoupil. Správkyní depozitáře je Petra Widžová, která do něj nyní vpustila kurátorku Vendulu Fremlovou. Ta z něj vybrala díla na výstavu v Galerii Lázně Liberec pojmenovanou Obrazy, slova, kosatce. Jde o první z plánované série výstavních projektů, které budou mapovat nejen životní odkaz geniálních umělců, ale také rodinnou snahu jejich dílo „neuváženě nerozměnit“. Čili ponechat ho v celku a čekat, až se pro jeho akvizici jednou rozhodne některá z veřejných kulturních institucí.

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