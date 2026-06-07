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Kultura7. 6. 20262 minuty

Dokument týdne: Vždycky se vrátil silnější než předtím. Minisérie Rafa se ohlíží za fenomenálním tenistou Nadalem

Barbora Koutná
Astronaut

Tenista, který si odnesl nejvíce titulů z jednoho grandslamového turnaje, celkem osmnáct let byl v nejlepší desítce a světovou jedničkou ve třech desetiletích. To je Rafael Nadal, fenomenální Španěl, který v roce 2024 ukončil téměř dvacetiletou profesionální dráhu. Nová dokumentární minisérie Netflixu s názvem Rafa zkoumá jeho kariéru ve čtyřech dílech zhruba hodinové stopáže.

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