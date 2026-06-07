Jsem falešný bumerang
Spisovatelka Dora Kaprálová získala Cenu Evropské unie a hledá inspiraci v textech předků
Po dvou letošních cenách Magnesia Litera za prózu a knihu roku je to další výjimečný úspěch. Spisovatelka Dora Kaprálová (1975) se stala laureátkou Ceny Evropské unie za literaturu pro rok 2026. Před rodačkou z Brna, která žije v Berlíně, se tak otevírají dveře na prestižní literární festivaly i k dalším překladům jejích děl.
Ještě před dvěma lety přitom obcházela knihkupectví, aby sama zajistila distribuci svým knihám přeloženým do němčiny, a ne vždy uspěla. V jednom z nich, které jí připadalo jako oáza klidu, si řekla o zaměstnání a pracuje tam dodnes. Když má směnu, doporučuje zákazníkům bez odhalení své identity i vlastní knihy. Je to jemně podvratné – stejně jako její přístup k životu i psaní.
Naspeedovaná a něžná
„Možná je to moje lehká dětinskost, anebo moudrost? Ale z hlediska věčnosti je všechno nadějeplnější, než si připouštíme,“ odpovídá Dora Kaprálová, odkud proniká do její poslední knihy Mariborská hypnóza i přes štiplavou ironii životní optimismus. Aktuálně pobývá na rezidenci ve Villa Concordia v bavorském Bamberku, kam přijela v dubnu společně s dalšími pěti českými umělci a umělkyněmi. Zůstane tu do podzimu, pak plynule přejede na největší knižní festival ve Frankfurtu nad Mohanem, kde je letos Česko čestným hostem.
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