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7. 6. 20265 minut

Pavel Matocha odchází. Jeho manuál pro ovládnutí ČT zůstává

Proč se vládní koalice zbavila muže pro špinavou práci

František Trojan

Minulou středu, symbolicky za pět minut dvanáct, vyšli zástupci a zástupkyně veřejnoprávních médií ven před svoje sídla. Byli celí v černém a chtěli veřejnosti připomenout, že vláda nadále chystá zákony, které mají oběma veřejnoprávním médiím sebrat stovky milionů korun, převést financování pod státní rozpočet, a tedy přímou politickou kontrolu. To vše téměř bez diskuse se samotnými zástupci médií nebo s odbornou veřejností. Navíc ani po několika měsících není úplně jasné, proč koalice funkční systém ruší ani čím jej nahradí. 

Vzhledem k tomu, že představitelé vlády nepřestávají mluvit o médiích jako o nepřátelích společnosti, je pochopitelná chuť ozvat se. Přesto byl protest možná jen gestem, se kterým bylo lepší počkat, až vláda přijde s něčím konkrétním. Pak totiž nastane výrazně větší potřeba přitáhnout pozornost veřejnosti.  

Protest byl navíc do značné míry zastíněn parlamentním soubojem o složení Rady ČT, který má nečekanou oběť: vládní koalice hodila přes palubu smutného hrdinu nepovedené výměny ředitelů a také personálních čistek v řadách nejvýraznějších televizních novinářů, tedy radního Pavla Matochu, který nebyl zvolen do dalšího šestiletého období. 

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Přítel rodiny Václava Klause a symbol velmi problematických zásahů do nezávislosti televize tedy k radosti opozice odchází. Bylo by však chybou si myslet, že tento fakt promění Radu ČT výrazně k lepšímu. Matocha svými zákulisními machinacemi ukázal svým nástupcům cestu, jak měnit sebevědomou instituci k obrazu spřátelených politiků.

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