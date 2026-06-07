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Astrounat Brázda
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Anketa7. 6. 2026

Některé evropské vlády z důvodu omezení závislosti na amerických technologických firmách a větší kontroly nad informacemi omezují mezi státními úředníky používání aplikací, jako je WhatsApp či Signal. Používáte je vy a co si o tom myslíte?

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