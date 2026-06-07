Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze se konala bohoslužba k připomínce 30. výročí smrti Olgy Havlové. Členské státy EU daly zelenou startu přístupových jednání s Moldavskem a Ukrajinou. Svědčí to o tom, že válka se posunula a posunuly se také schopnosti Ukrajinců: Petrohrad patří k těm nejlépe chráněným oblastem v Rusku a pointou toho fóra je ukázat, jak je Rusko skvělé a silné; to, že jim tam budou na pozadí této akce hořet rafinerie, vojenské lodě a tak dále, Putina určitě nepotěší, odpověděl bezpečnostní expert Jakub Drmola na otázku veřejnoprávního rozhlasu: „Ukrajinci úspěšně zaútočili na Petrohrad, a to v den začátku tamního mezinárodního ekonomického fóra, na kterém má promluvit Putin. O čem to svědčí?“ Uplynulo 37 let od komunistického masakru demonstrantů volajících po svobodě na pekingském náměstí Nebeského klidu. Zemřel Gabo Levický. Kvůli vytrvalé snaze Babišovy vlády dostat veřejnoprávní média pod politickou moc přišli všichni zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu do práce v černém. Během zásahu se bohužel vyskytlo několik osob odmítajících naše výzvy a přes upozornění na možné nebezpečí se snažily vstoupit do prostoru zásahu, například kvůli rannímu nákupu pečiva, popsali frýdecko-místečtí strážníci médiím obtíže provázející jejich nakonec úspěšnou snahu obklíčit a před místním obchodním komplexem Jadran zastřelit divočáka, který se zatoulal do centra města. Na návrší za stejnojmennou obcí proběhla v režii členů klubu vojenské historie rekonstrukce bitvy u Lipan. Student pražské UMPRUM František D’Agostino se stal teprve pátým člověkem na světě, který za jediný den vylezl volným stylem na skalní stěnu El Capitan v Yosemitském národním parku v USA. Už samotný fakt, že naše ekonomika je výrazně provázaná s eurozónou, by nás měl vést k tomu, abychom si řekli, že je lepší být u stolu, kde se činí rozhodnutí, než stát za dveřmi a řešit, jak se vyrovnat s jejich důsledky, řekl prezident Petr Pavel na konferenci reVize Česka 2026 v Praze, kde opětovně vyzval zdejší politiky, aby začali konečně pracovat na zásadním českém národním zájmu – přijetí eura. Kvůli rostoucí zadluženosti domácností i podniků se bankovní rada České národní banky rozhodla zvýšit sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Za účasti starosty Čchang Wan-ana odhalil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v parku tchajwanského hlavního města Tchaj-peje lavičku Václava Havla. Jsem rád, že sem Havlovy myšlenky pronikají. Zároveň bych byl velmi rád, kdyby u nás zůstaly, řekl novinářům po slavnostním aktu Vystrčil a odmítl výtky komunistické vlády v Pekingu, podle níž svou tchajwanskou návštěvou „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny“. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) oznámil, že jeho úřad zatím stále „vyhodnocuje“ zavedení přísnějších pravidel pro pohyb ruských diplomatů po Česku, která přitom kvůli bezpečnosti státu slíbil předložit už v zimě. Českému fotografovi Filipu Zárubovi se podařilo vyfotit několik nadoblačných blesků přezdívaných kvůli své barvě rudí skřítci. Z klecového areálu Ráj lemurů v ostravské zoo utekl jeden z lemurů kata a vedení zahrady varovalo občany, aby se tohoto primáta raději nepokoušeli sami zadržet.
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