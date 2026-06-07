Čekání, jestli je to ebola
Patrick LaRochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh
V tuto chvíli leží americký lékař Patrick LaRochelle už osmnáctý den v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici Bulovka a čeká, jestli u něj nepropukne smrtelný virus ebola. Jediní, kdo k němu mohou, jsou lékaři ve speciálních skafandrech – a Respekt s ním nyní pořídil rozhovor.
Vše, co potřebuji
„Tohle okno je pro mě obrovským darem, i když se k němu nemůžu přiblížit, otevřít ho a nadechnout se čerstvého vzduchu. Poté, co mě sem přivezli, byly zatažené žaluzie a já se bál, že celé dny neuvidím sluneční světlo. Po probuzení jsem ho ale spatřil, to bylo skvělé a dál je,“ ukazuje nám LaRochelle (46) na rýsující se obrysy města za sklem se siluetou žižkovského vysílače.
Mluvíme s ním na dálku přes Zoom z redakce Respektu, stejně tak, jako se on sám nemůže dostat k oknu, nemůže ani nikdo za ním. Doprostřed jeho nemocničního pokoje je vestavěný průhledný stan, který má pár metrů na šířku a délku, a v něm lékař tráví veškerý čas. Okno je až za stanovou stěnou, takže je pro něj nedostupné. „Mám tu ale malou ledničku, postel, knížky, telefon, počítač a hygienické zařízení, tedy vše, co potřebuji. Až na rodinu, samozřejmě. Zrovna dneska máme se ženou Annou šestnácté výročí, co jsme spolu, hodně mi s dětmi chybí,“ říká LaRochelle.
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