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Téma7. 6. 202612 minut

Čekání, jestli je to ebola

Patrick LaRochelle žije v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici a sleduje, jestli u něj nepropukne smrtelný virus. Tohle je jeho příběh

Ondřej Kundra

V tuto chvíli leží americký lékař Patrick LaRochelle už osmnáctý den v hermeticky uzavřeném bioboxu v pražské nemocnici Bulovka a čeká, jestli u něj nepropukne smrtelný virus ebola. Jediní, kdo k němu mohou, jsou lékaři ve speciálních skafandrech – a Respekt s ním nyní pořídil rozhovor.

Vše, co potřebuji

„Tohle okno je pro mě obrovským darem, i když se k němu nemůžu přiblížit, otevřít ho a nadechnout se čerstvého vzduchu. Poté, co mě sem přivezli, byly zatažené žaluzie a já se bál, že celé dny neuvidím sluneční světlo. Po probuzení jsem ho ale spatřil, to bylo skvělé a dál je,“ ukazuje nám LaRochelle (46) na rýsující se obrysy města za sklem se siluetou žižkovského vysílače.

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Mluvíme s ním na dálku přes Zoom z redakce Respektu, stejně tak, jako se on sám nemůže dostat k oknu, nemůže ani nikdo za ním. Doprostřed jeho nemocničního pokoje je vestavěný průhledný stan, který má pár metrů na šířku a délku, a v něm lékař tráví veškerý čas. Okno je až za stanovou stěnou, takže je pro něj nedostupné. „Mám tu ale malou ledničku, postel, knížky, telefon, počítač a hygienické zařízení, tedy vše, co potřebuji. Až na rodinu, samozřejmě. Zrovna dneska máme se ženou Annou šestnácté výročí, co jsme spolu, hodně mi s dětmi chybí,“ říká LaRochelle.

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