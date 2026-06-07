Ukrajina by se pro Trumpa mohla stát velkým úspěchem
Vývoj války nahrává tomu, aby změnil taktiku
Prezident Donald Trump čelí doma prudkému poklesu popularity a v zahraničí chaotické válce, kterou sám rozpoutal. Má však šanci tento vývoj zvrátit, a to nikoli na Blízkém východě, ale více než tisíc mil daleko, v Evropě, kde zuří krvavá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. V posledních měsících se tento konflikt vyvíjí tak, že mír je konečně možný.
Ukrajina je nyní v pátém roce války proti protivníkovi, jehož ekonomika je zhruba dvanáctkrát větší a počet obyvatel více než čtyřikrát vyšší. Samotné přežití země je jedním z největších vojenských a národních úspěchů moderní éry. Nyní však Kyjev již jen nepřežívá. Mění aritmetiku války.
Po léta nespočívala brutální převaha Ruska v tom, že by bojovalo dobře. Spočívala v tom, že mohlo bojovat špatně a snášet s tím spojené náklady. Jeho armáda využívala brance, odsouzené, etnické menšiny, chudé muže z odlehlých regionů a kohokoli jiného, koho stát mohl poslat do ohně. Ztratila ohromující počet vojáků, ale dokázala rekrutovat ještě více a často přiváděla 30 tisíc mužů každý měsíc.
Tato rovnováha se začíná hroutit. Rusko zasahují ztráty tempem, které zřejmě převyšuje jeho schopnost doplňovat vycvičené jednotky. Jeho postup, za který zaplatilo obrovskou cenu, se zpomalil, až téměř ustal. Ruské síly, které nedávno aspirovaly na dobytí celého Donbasu, se nyní pohybují v metrech, nikoli v kilometrech. Podle údajů z bojiště z května Rusko téměř nezískalo žádné území, a možná dokonce část územních zisků ztratilo. Rozloha Ruska, kdysi jeho velká výhoda, se stala nevýhodou: více logistiky k ochraně, více cílů k obraně, více území zranitelného útoky.
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