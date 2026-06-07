Pět českých zpráv
První krok k zestátnění ČEZ
Energetická skupina ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části do nové dceřiné společnosti. Na valné hromadě to schválili akcionáři. Podle analytiků to je zásadní moment pro zestátnění společnosti, které je cílem vlády ANO, SPD a Motoristů. Kabinet to odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. V současnosti stát drží zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZ stihnout do roku 2029, tedy nejpozději do konce stávajícího volebního období.
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Tolik jmen letos sněmovna nabídla prezidentovi Petru Pavlovi na vyznamenání. Na to nejvyšší dolní komora navrhla i bývalého prezidenta Miloše Zemana. Kvůli opozičnímu zpochybnění dvou hlasování ho zvolila až napotřetí. Vedle bývalé hlavy státu byl poslanci a poslankyněmi nominován na různé druhy vyznamenání rovněž filmový tvůrce Karel Zeman, dosud jediná ženská vítězka Velké pardubické Marie Immaculata Brandisová, ale také spisovatel Milan Kundera nebo třeba moderátor Marek Eben. Sněmovna navrhla také spoluautora oceňovaného filmu Pan Nikdo proti Putinovi, ruského učitele Pavla Talankina. Konečné rozhodnutí je na Petru Pavlovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
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