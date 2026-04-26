Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
26. 4. 20262 minuty

Horší než radioaktivita

Martin Uhlíř

Ve světě došlo k podobným haváriím nejednou. Jak uvádí TASS, havárie v Černobylské jaderné elektrárně je první havárií tohoto druhu v Sovětském svazu,“ zněl jeden ze dvou odstavců krátké zprávy, jejímž prostřednictvím se o největší katastrofě v dějinách jaderné energetiky, od níž letos uběhlo čtyřicet let, poprvé směli oficiálně dozvědět českoslovenští občané. Vyšla v Rudém právu 29. dubna 1986, tři dny po osudném výbuchu reaktoru, v dolní části strany sedm.

Černobyl si pamatujeme mimo jiné jako příběh lhaní a utajování, jež naučilo poslouchat západní rozhlasové stanice i ty československé občany, kteří to dosud nedělali. Méně se však na něj vzpomíná v souvislosti s utrpením lidí žijících v okolí výbuchu, kteří po havárii museli jen s nejnutnějšími věcmi opustit své domovy. Sovětští úředníci jim řekli, že odcházejí na pouhé tři dny, ve skutečnosti se však domů už nikdy nesměli vrátit.

Celkový počet lidí evakuovaných a vysídlených v letech 1986–2000 přesáhl podle údajů OSN 350 tisíc osob. Někteří se vrátit pokusili, ale zjistili, že jejich domovy byly srovnány se zemí.

↓ INZERCE

V tzv. Černobylském projektu orální historie vypovídali třeba o tom, že v náhradních bytech na sídlištích postrádají ticho svého domova, vůni sena nebo kontakt se sousedy, kteří skončili v úplně jiné části země. Podle některých odborníků umírali během dalších let v průměru více než ti, kteří se přes zákaz úřadů do uzavřené zóny nakonec vrátili a dál v ní žili. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články