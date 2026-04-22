Nevěděl to ani Martin Kupka. Jak Kamila Zlatušková do poslední chvíle utajila s primátorkou Brna, že se prohodí
Zákulisí nejpřekvapivějšího politického tahu roku
V tomhle prostředí se televizní producentka, scenáristka a režisérka Kamila Zlatušková umí pohybovat skoro dokonale. Na jedné straně sedí u počítače ve svém brněnském bytě, pod nohama se jí proplétají dva kocouři, a na druhé straně jsou u svých strojů připojení studenti jejího předmětu „pravidla scenáristiky a dramaturgie“ z pražské FAMU. Dnes výjimečně z logistických důvodů na dálku. „Snažím se vás dotlačit k tomu, jak se budete v budoucnu profilovat, na základě čeho každý pozná, že tohle jste rozhodli vy,“ vybízí studenty k debatě o tom, podle čeho by měli vybrat dobrý scénář, do něhož by se jim jako budoucím producentům vyplatilo investovat a nebyl to tuctový škvár mířící na první signální diváků.
„Nejdůležitější je téma, aby to bavilo i mě, a ne jen to, co si chce režisér natočit. Aby to nebyla jen terapie pro autora, která by nedávala smysl pro ostatní. Jestli to má logiku?“ reaguje jedna ze studentek. Vyučující spokojeně přitakává, že „určitě má“, a debata běží plynule dál. Po hodině a půl seminář končí, Zlatušková slibuje, že za týden se už všichni uvidí zase naživo v Praze, kam s sebou přivede speciálního hosta, úspěšného scenáristu Petra Jarchovského. Jenže žádné příště už u ní teď není jisté.
Zlatušková se před několika dny postarala o jedno z největších překvapení letošní politické sezony: oznámila svoji kandidaturu na primátorku Brna. A právě tohle mohlo její učitelské ambice zhatit. K šoku mnohých se v zákulisí dohodla s Markétou Vaňkovou, jež druhé největší město v zemi vedla pod praporem ODS posledních osm let, a oblastní rada strany ambici Zlatuškové minulou středu (navzdory tomu, že v mnoha směrech představuje protipól jak směrem k občanským demokratům, tak k dosavadní primátorce) jednomyslně podpořila. Vše bylo upečeno natolik překotně, že Zlatušková o své misi nestačila říct ani rektorce své školy. „Udělala jsem to zpětně, souhlasí, abych zůstala a udržela si malý pedagogický úvazek,“ říká producentka.
První neznámá je tak vyřešena, mnoho dalších ale zbývá. Na zodpovězení čeká mimo jiné stejná otázka, kterou na dálku položila svým studentkám a studentům. Jak se chce v současném politickém terénu profilovat ona sama? A jak chce pojistit, aby její nástup do značně turbulentních poměrů nebyl jen další tuzemský krátkodechý politický propadák?
