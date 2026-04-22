Ivan Korčok: Máme v sídle Progresivního Slovenska mapu s místy, kde nás nevolí. A tam vyrážíme
S místopředsedou největší opoziční strany o lekci z maďarských voleb, o dobré terénní kampani a o tom, s kým by nešli do koalice
Mluvíme spolu pár dní po maďarských volbách. Co jejich výsledky ukázaly?
Maďaři zcela jednoznačně zvolili změnu a chtějí jinou politiku doma i v zahraničí. Vysoká volební účast a ústavní většina pro opozici jsou velmi přesvědčivé. Péter Magyar dostal silný mandát ke skutečné změně.
Jak se mu to povedlo? V minulosti to proti Orbánovi marně zkoušelo více politiků.
Zdroj jeho úspěchu je kombinací dvou faktorů. Zaprvé je to sama politika Viktora Orbána, jejímž výsledkem po šestnácti letech je zaostávání maďarské ekonomiky, ať už se na to podíváme z hlediska růstu HDP či prostě úrovně kvality života. V politice ale platí, že ani to nestačí – a proto je tu druhý faktor, kterým je samotný Péter Magyar. Za dva roky prokázal obrovské odhodlání, energii a politický talent.
