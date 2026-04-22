Chaos na kolejích a vlaky bez údržby. Jak RegioJet nepochodil v Polsku
Gazeta Wyborcza o problémech slavné české firmy u severních sousedů
Nevyplacené mzdy, neuhrazené příspěvky na sociální pojištění a kanceláře v kontejnerech. Tak vypadala práce v RegioJetu. Generální ředitel Radim Jančura v rozhovoru pro česká média označil polský trh za peklo, zaměstnanci ale poukazují na to, že hlavním problémem firmy byly právě pracovní podmínky. (Firma RegioJet vstoupila na polský trh v září 2025 se slibem podobné proměny, jaká se odehrála na železnici v Česku, ale nyní ohlásila odchod – pozn. red.)
„Když jsem začínal pracovat v RegioJetu, mnoho mých známých z Česka mi přímo říkalo, ať odtamtud uteču. Lituji, že jsem je neposlechl,“ říká zaměstnanec IT oddělení českého dopravce. Je to Slovák, který se chtěl přestěhovat do Varšavy. Zajímal se o železnici a uměl tři jazyky: češtinu, polštinu a angličtinu. Právě takového člověka RegioJet hledal, a proto ho přijali rychle.
Pohovory absolvoval koncem února. Podal výpověď v tehdejší práci a začal si hledat byt ve Varšavě. Koncem března se přestěhoval do Polska, aby od dubna nastoupil do práce. Mezitím se účastnil školení v Bohumíně, Brně a Praze. Během jednoho z nich, bylo to 9. dubna, takže jen několik dní po nástupu do zaměstnání, se k němu dostala informace, že RegioJet úplně ruší polské vnitrostátní spoje.
Tak se další nepřidají
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu