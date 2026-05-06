Vláda chce dál hledat „zahraniční agenty“ mezi nevládkami. Ale nestojí o střet s EU
„Nejde to napsat“. Tvorbu „biče na neziskovky“ ztěžují unijní zákony i zájem europoslanců
Na pondělní koaliční radu dorazila podle účastníků i premiérova poradkyně pro svobodu slova Natálie Vachatová. Probírala se totiž i příprava zákona, který by „rozkryl“ zahraniční financování neziskových organizací. Tedy téma, jímž by vládní stany naplnily předvolební slib: došlápnout si na „politické neziskovky“.
Vachatová se podílela už na původní verzi, která unikla do médií. Podle svých slov však jen upravovala návrh, který jí poskytl poslanec Jindřich Rajchl s dalšími koaličními zákonodárci. Návrh „o registraci zahraničních vazeb a o transparentnosti zahraničního financování“ se objevil před třemi měsíci. Po kritice ze strany veřejnosti i neziskového sektoru, který mluvil o tom, že jde o šikanu, která jim znemožní činnost, však zůstal jen v rozpracované fázi.
Premiér pak koncem března řekl, že se zákonem se nadále počítá, nicméně jiní vládní poslanci měli za to, že je definitivně u ledu. Podle informací redakce tento záměr stále platí, mezitím ovšem vstoupila do hry Evropa. Koalice po úniku naráží na námitky, zda lze takový zákon napsat a neporušit přitom evropské právo. O zákon se zajímají i europoslanci a zahraniční politici a reakcí na jejich dotazy jsou prý často pokrčená ramena nebo přesvědčení, že zákon nakonec neprojde.
Kritika občanského sektoru koalici stále "oficiálně" spojuje, zároveň se tak nabízí obraz, zda už nejde spíš o snahu části vládních politiků z ANO a SPD, kteří chtějí bojovat s neziskem. Podle informací redakce usiluje o vznik zákona také Společnost pro obranu svobody projevu, pro niž pracovala Vachatová. Část vládních poslanců se účastnila v minulosti jejich konferencí a sdílí jejich obsah – včetně Radka Vondráčka, který má mít přípravu nové verze na starosti.
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