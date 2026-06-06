Myslím, že můj šestnáctiletý syn je gay. Chtěla bych mu dát najevo, že ho přijímám takového, jaký je
Mám téma otevřít a jak to udělat přirozeně a nenuceně?
Obracím se na vás jako matka šestnáctiletého syna, o kterém mám už delší dobu tušení, že je pravděpodobně gay. Nikdy mi to přímo neřekl a já jsem se ho na to ani nikdy nezeptala, protože nechci, aby měl pocit, že ho do něčeho tlačím, nebo že musí být připraven odpovědět dřív, než sám chce. Přesto mám silný vnitřní pocit, že tomu tak je. Vyplývá to z různých drobností; z toho, jak mluví o vztazích, jak reaguje na některá témata i z celkového dojmu. Možná se mýlím, ale myslím si, že ne.
Nejdůležitější pro mě je, že ho mám ráda bez ohledu na to, jaký je. Nechci ho měnit ani „napravovat“, právě naopak. Chtěla bych, aby věděl, že ho doma přijímáme a je tu v bezpečí. Zároveň ale cítím velký strach. Čím více čtu různé příběhy mladých gayů, tím více se bojím, co všechno může zažít. Mám obavy z posměchu, odmítání, ze šikany, z osamělosti nebo toho, že se jednou setká s nenávistí jen proto, kým je. Někdy mě až bolí při představě, že jeho život může kvůli tomu být obtížnější.
Syn je spíš citlivý a introvertnější typ. Nemá moc kamarádů a občas mám pocit, že se v sobě dost uzavírá. Nevím, jestli prožívá nějaký vnitřní boj, nebo je to jen moje představa. Chtěla bych mu být oporou, ale zároveň nechci dělat velká gesta nebo násilím otevírat rozhovor, na který ještě nemusí být připraven. Bojím se, abych něco nezkazila.
Proto bych se chtěla zeptat, jak může rodič podpořit dítě v takové situaci citlivě a přirozeně. Má smysl nějak naznačovat, že bych ho přijala bez podmínek, nebo je lepší čekat, až přijde sám? A jak pracovat s vlastním strachem o jeho budoucnost, abych na něj nepřenášela své obavy a nejistotu?
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