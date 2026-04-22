0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Goodbye, Orbán
22. 4. 20262 minuty

Svět se mění a my všichni s ním

V Perském zálivu i estonských bažinách

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dějí se velké věci a poslední dobou se dějí a pořád a (možná jen zdánlivě) čím dál větší. Sledujeme je s vámi a pro vás.

Samozřejmě válku v Íránu. Od mých kolegů najdete texty a podcasty, které popisují dopad celého konfliktu (a hlavně uzavřené Hormuzské úžiny) na svět a celoplanetární hospodářství. Kromě toho také pohled dovnitř Íránu a na uvažování jeho spojenců, na evropskou taktiku a strategii (a jsou-li vůbec), stejně jako to, jak válka hýbe samotnými zaútočivšími Spojenými státy.

I blíž se dějí podstatné věci. Třeba maďarské volby, které bezpochyby přinesou zásadní proměnu země a možná i Evropy - a o kterých jsem měl to štěstí pro vás přinášet zprávy. Třeba reportáž o Péteru Magyarovi, muži, který ony volby vyhrál. Anebo o tom, jak se moc v zemi, kde se moc zdála být natrvalo zabydlená v rukou Viktora Orbána, předává.

