Proč se nejstarším dětem daří lépe? Jejich bacily ohrožují mladší sourozence
Nová studie na dánských datech naznačuje, že mladší sourozenci končí častěji v nemocnici
Žádné studie sice přesvědčivě nepotvrzují stereotypy o tom, že z prvorozených dětí rostou zodpovědní vůdci, prostřední ovládají umění diplomacie a nejmladší jsou rebelové prahnoucí po pozornosti. Existuje však řada výzkumů, podle nichž nejstarší sourozenci dosahují lepších známek a později vyšších výdělků.
Může za to fakt, že na první dítě v rodině mají rodiče zkrátka více času a prostoru? Částečně ano. Nová studie vědců z Dánska, Číny a Spojených států, na niž upozornil britský týdeník The Economist, teď přináší ještě jiné a překvapivé zjištění. Prvorozené děti podle výzkumníků nosí ze školek a hřišť domů bacily, které pak mladším sourozencům ztěžují podmínky pro hladký vývin.
„Zjistili jsme, že u mladších sourozenců je v prvním roce života ve srovnání se staršími sourozenci ve stejném věku dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost hospitalizace z důvodu akutních respiračních onemocnění,“ uvádějí autoři studie s tím, že to pro mladší sourozence představuje značnou zátěž, jejíž vliv dlouho nevymizí. Vážnější nemoc může v citlivém útlém věku narušit vývoj mozku.
Pro účely studie výzkumníci použili dánská nemocniční data z let 1981–2017. A na jejich základě dopočítali, že vystavení se závažným respiračním onemocněním v kojeneckém věku negativně ovlivňuje ekonomickou situaci v dospělosti.
