Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
21. 4. 20262 minuty

Proč se nejstarším dětem daří lépe? Jejich bacily ohrožují mladší sourozence

Nová studie na dánských datech naznačuje, že mladší sourozenci končí častěji v nemocnici

Markéta Plíhalová

Čtete jeden z našich newsletterů.

Žádné studie sice přesvědčivě nepotvrzují stereotypy o tom, že z prvorozených dětí rostou zodpovědní vůdci, prostřední ovládají umění diplomacie a nejmladší jsou rebelové prahnoucí po pozornosti. Existuje však řada výzkumů, podle nichž nejstarší sourozenci dosahují lepších známek a později vyšších výdělků. 

Může za to fakt, že na první dítě v rodině mají rodiče zkrátka více času a prostoru? Částečně ano. Nová studie vědců z Dánska, Číny a Spojených států, na niž upozornil britský týdeník The Economist, teď přináší ještě jiné a překvapivé zjištění. Prvorozené děti podle výzkumníků nosí ze školek a hřišť domů bacily, které pak mladším sourozencům ztěžují podmínky pro hladký vývin.

„Zjistili jsme, že u mladších sourozenců je v prvním roce života ve srovnání se staršími sourozenci ve stejném věku dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost hospitalizace z důvodu akutních respiračních onemocnění,“ uvádějí autoři studie s tím, že to pro mladší sourozence představuje značnou zátěž, jejíž vliv dlouho nevymizí. Vážnější nemoc může v citlivém útlém věku narušit vývoj mozku. 

Pro účely studie výzkumníci použili dánská nemocniční data z let 1981–2017. A na jejich základě dopočítali, že vystavení se závažným respiračním onemocněním v kojeneckém věku negativně ovlivňuje ekonomickou situaci v dospělosti.

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články