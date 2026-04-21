Paní přicházely a vybíraly si zaměstnankyně. Podobalo se to koupi koně
Jak vypadal neznámý svět služek, které ještě nedávno měla každá lepší domácnost
Sotva plnoletá dívka nasedá na malém venkovském nádraží na vlak do města. Rodnou vesnici opouští s ranečkem nejnutnějších věcí a trochou peněz, možná už se nevrátí. Ve městě chce začít nový život, lepší než ten dosavadní, sestávající z nekonečné dřiny na poli a spaní v jedné místnosti s několika dalšími příbuznými. Ve městě nikoho nezná, má ale plán: stane se služkou v některé z mnoha středostavovských domácností.
Její osud není ničím výjimečný: stejný sen mají v Evropě na přelomu 19. a 20. století statisíce mladých žen, které se za vidinou lepšího života vydávají do Prahy, Varšavy, Vídně či Berlína. Jak ukazují dobové statistiky, práce služky byla v Rakousku, jehož součástí byly i české země, druhým nejčastějším zaměstnáním vykonávaným ženami (hned po té na poli), na západ od nás tomu bylo podobně. A většina těchto pracovnic se rekrutovala právě z venkova.
Služka – to slovo dnes už zní zastarale. Evokuje zaniklou éru dobře situovaných rodin, ve kterých běžné domácí práce nevykonávali pán a paní domu, ale žena v zástěře obývající malou komůrku hned vedle kuchyně. Romány či filmy je ukazují v podobě věrných hospodyň, které svým zaměstnavatelům oddaně slouží po celý život, takový obraz je ale zkreslený. O tom, jak skutečně vypadal život těchto žen, toho přes obrovské rozšíření této profese víme málo. Proč tomu tak je? Tuto otázku si položila polská reportérka Joanna Kuciel-Frydryszak. A rozhodla se to změnit.
Vydala se do polských archivů, prostudovala memoáry někdejších měšťanů i dobový tisk, vyzpovídala dosud žijící pamětníky, kteří zašlou éru služek ještě alespoň částečně pamatují. A ze shromážděných střípků sestavila poutavou knihu Služky pro všechno, která nyní vychází česky – a na dobu našich prababiček nabízí nový pohled. Ukazuje ji z pohledu přehlížené profese, bez jejíž dřiny se však městské rodiny neobešly. Připomíná, že služka nebyla jen zaměstnancem, který vaří, uklízí či pere, ale tím, že v domácnosti žila, stala se v dobrém i ve zlém součástí rodiny. „Byl to intimní vztah,“ píše Kuciel-Frydryszak. Její reportážní kniha popisuje především polské služky, z dostupných zdrojů lze ale vyvodit, že ty české na tom byly velmi podobně.
