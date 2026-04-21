Daniel Hůle: Chtěný a nadšený sex nemusí být to samé
Chtěl jsem dnes psát o něčem úplně jiném, ale stala se mi taková věc. Dostal se ke mně leták organizace Konsent, kde se mimo jiné píše, že kromě dobrovolnosti a odvolatelnosti MUSÍ být konsent před každým sexem i nadšený. Nadšení je přitom kladeno na stejnou roveň jako dobrovolnost a z letáků lze dovodit, že sex, kde některá ze stran není před sexem nadšená, je vlastně špatný.
Představil jsem si situace a lidi, kteří se snaží po letech partnerství a po letech nadšeného sexu o početí. Ve vyspělé Evropě se rodí jen minimum dětí neplánovaně, protože bránit se před otěhotněním je s dnešními prostředky antikoncepce snadné. A plánovaných početí, kdy to jde takříkajíc samo, je jen část. Obávám se, že čím dál menší. Ve skutečnosti tak nemalá část párů za cestou k vytouženému dítěti absolvuje různé strategie, od sexu bez ochrany, přes sledování ženského kalendáře a hledání nejvhodnějších dní pro početí až, v některých případech, k asistované reprodukci. Představa, že tyto snahy o početí jsou vždy doprovázeny rituálem nadšeného sexu, je naivní. Jste zoufalí, nebo aspoň jeden z páru, protože se početí nedaří. Nadšeného sexu jste si třeba užili dost, ale to jste se chránili. A pak dostanete do ruky leták, který vám de facto říká, že jste součástí nějakého zneužívání, protože nejste před každým sexem nadšení?
Kampaně za svobodné rozhodnutí mít sex jsou důležité. Reflektují celou historii lidstva, kdy tato svoboda prakticky neexistovala, zvláště ne pro ženy a dodnes to je problémem nejen v zaostalejších zemích, ale i v Česku. Jde o závažný problém. Ten leták pravděpodobně není určen párům, co se snaží otěhotnět, ale spíš pro mladé, kteří se sexem začínají. To ale z letáku není patrné, a především, z těch mladých lidí, alespoň z části z nich, se jednou stanou páry, které poté, co si užily nadšený sex, chtějí najednou otěhotnět, a hned to nejde. U části lidí se pak rozsvítí vnitřní kontrolka, že sex má být přece nadšený a vy jste možná uvízli v neperspektivním vztahu? Dítě totiž ve stejný moment lidé v páru nechtějí většinou stejně intenzivně a snadno si řeknete, že jste vlastně spíš obětí nátlaku ze strany druhého, rozhodnete se rozejít a hledat zase ten nadšený sex.
V reakci na takto zjednodušující leták jsem proto napsal post na Twitter. Označil jsem slovo “nadšený” jak v letáku tak v textu a psal o spojení, že souhlas se sexem “musí být nadšený”. Přesto to část lidí pochopila tak, že propaguji sex nechtěný. To samozřejmě není pravda, ale zjevně je to téma tak citlivé, že není vhodné na zkratky. Ani na letáku, ani na Twitteru, proto jsem post smazal. Sex by měl být vždy dobrovolný a chtěný. Ale požadovat přívlastek nadšený může zraňovat, nebo vést k rozpadu fungujících vztahů. Co kdybychom míru nadšení nechali na svobodě lidí?
