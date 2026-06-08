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Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry
Série k 50. výročí vzniku Charty 77 – 2. díl: S filosofem Ivanem Chvatíkem o tom, jak je dnes důležité její poselství
Příští rok to bude padesát let od zveřejnění základního Prohlášení Charty 77 a taky padesát let od smrti Jana Patočky, jednoho ze tří prvních mluvčích Charty, který zemřel po náročných výsleších politické policie StB. Máme to slavit?
Máme si to připomenout. Především pokusem formulovat, co to znamená pro dnešek. Je ale jisté překvapení, že už je to tak dávno, uteklo to. Ale pořád bylo co dělat a nikdy se nedalo stihnout vše, co bylo potřeba.
Co bylo potřeba stihnout a nestihlo se?
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Budu mluvit za sebe. Rychlejší zpracovávání a vydávání Sebraných spisů Jana Patočky. Uhájení existence Středoevropské univerzity v Praze. Od roku 1990 jsem byl tajemníkem nadace pro její založení – v roce 1995 byla donucena odstěhovat se do Budapešti. Překlady hlavních spisů Martina Heideggera do češtiny –na tom pořád pracuji. Ale na druhou stranu se mnohé podařilo.
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