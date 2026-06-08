Tomáš Brolík: Jsou tu hned dva nápady na novou Havlovu knihovnu. A tak její příběh nekončí
Bude se Dagmar Havlové chtít pouštět do nového projektu?
Vypadá to, že Knihovna Václava Havla skončila, respektive že její dosavadní život visí na vlásku (odešli od ní nejdřív Bakalovi, kteří ji platili, a pak i Dagmar Havlová, která jí propůjčuje Havlovo jméno a bez jejíhož souhlasu nic s Havlovým jménem nemůže fungovat), ale hned se tu rodí nápady na novou. Shoda je na tom, že je potřeba začít z gruntu znova. Děje se to veřejnosti před očima: je otázka, jestli to je dobře nebo špatně.
Poslední člen správní rady David Dušek (kterého do ní nominovala Dagmar Havlová), prý pořád věří, že knihovnu zachrání. Jeho plán: přesvědčit Havlovou, že tentokrát už to je vymyšlené lépe. Že knihovna bude mít několik větších sponzorů a ne jednoho, na němž bude závislá, a že tyto sponzory už Dušek má předjednané. Že program a způsob práce se dá osekat, ale že řada dobrých věcí by měla zůstat. Že tohle je něco, čemu by měla jméno svého zesnulého manžela propůjčit.
Teď se do věci vložil i tým, který po odchodu Bakalových podal hromadnou výpověď, na protest proti tomu, jak knihovnu vedl ředitel Tomáš Sedláček. Po Havlové ohlášeném odchodu, který by knihovnu ukončil, jí napsali veřejný dopis. V něm píšou, že by byli ochotní vzít výpovědi zpátky, pokud dá důvěru jim. Jejich plán: zbavit se Sedláčka i Davida Duška (jsou podle nich spřažení). Požádat osobnosti tuzemského veřejného života o záštitu nad novou knihovnou a, samozřejmě, taky sehnat sponzory. A taky “odstřihnout se od minulosti”, to jest od ředitelů, o kterých si tým tvrdí, že jim v práci spíš překážel než pomáhal.
David Dušek mi minulý týden říkal, že Dagmar Havlová je především “unavená”, z věčného tlaku okolí, kdy po ní v posledních měsících někdo neustále něco chce a žádá a přesvědčuje ji o své pravdě o tom, jak má knihovna vypadat. Její dopis, kterým odchod ohlásila, tak zní.
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