Vláda zaskočila prezidenta ve sporu o summit NATO. Jsem jen velkorysý, říká Macinka
Rozhodnutí kabinetu ztěžuje hlavě státu podání kompetenční žaloby a drží ji v nejistotě
Usilování prezidenta Petra Pavla o účast na letním summitu NATO má nečekanou zápletku. Kabinet, který jeho účast v Ankaře odmítá, totiž v pondělí schválil, že bude šéfem české delegace na zářijovém Valném shromáždění OSN v New Yorku. Tento krok ztěžuje hlavě státu argumentaci, že vláda mu brání ve vykonávání pravomocí, protože podle ústavy zastupuje stát navenek. Pokud tím chce Petra Pavla udržovat v nejistotě a zkomplikovat mu jeho boj, pak se jí to daří.
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Spor se vleče už přes čtyři měsíce. Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka nechtějí Pavla na summit pustit s tím, že obrannou politiku má prezentovat vláda, jež sestavuje obranný rozpočet – a prezident se podle nich postojů kabinetu svými názory odlišuje. Macinka, který kritizuje prezidenta od doby, kdy neschválil Filipa Turka ministrem, mluví o tom, že je hlava státu reprezentantem opozice a vládu jen kritizuje nejen ohledně výdajů na obranu. Pavel opakuje, že účast na summitu by vnímal jako službu Česku a využil by v Ankaře své minulé kontakty z Aliance. Účast hlavy státu na těchto akcích je navíc tradicí.
Prezident chtěl definitivně věc uzavřít na pondělním jednání vlády. Na základě dřívějších výroků Andreje Babiše počítal s tím, že v ten den kabinet bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Ve hře byly dvě varianty: buď kabinet nakonec schválí, že prezident pojede, nebo Petr Pavel podá hned kompetenční žalobu (na to, že mu z jeho pohledu vláda brání ve zmíněném vykonávání pravomocí).
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