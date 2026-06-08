0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čekání, jestli je to ebola
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko8. 6. 20267 minut

Vláda zaskočila prezidenta ve sporu o summit NATO. Jsem jen velkorysý, říká Macinka

Rozhodnutí kabinetu ztěžuje hlavě státu podání kompetenční žaloby a drží ji v nejistotě

Kristýna Jelínková

Usilování prezidenta Petra Pavla o účast na letním summitu NATO má nečekanou zápletku. Kabinet, který jeho účast v Ankaře odmítá, totiž v pondělí schválil, že bude šéfem české delegace na zářijovém Valném shromáždění OSN v New Yorku. Tento krok ztěžuje hlavě státu argumentaci, že vláda mu brání ve vykonávání pravomocí, protože podle ústavy zastupuje stát navenek. Pokud tím chce Petra Pavla udržovat v nejistotě a zkomplikovat mu jeho boj, pak se jí to daří.

Mít nabito

Spor se vleče už přes čtyři měsíce. Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka nechtějí Pavla na summit pustit s tím, že obrannou politiku má prezentovat vláda, jež sestavuje obranný rozpočet – a prezident se podle nich postojů kabinetu svými názory odlišuje. Macinka, který kritizuje prezidenta od doby, kdy neschválil Filipa Turka ministrem, mluví o tom, že je hlava státu reprezentantem opozice a vládu jen kritizuje nejen ohledně výdajů na obranu. Pavel opakuje, že účast na summitu by vnímal jako službu Česku a využil by v Ankaře své minulé kontakty z Aliance. Účast hlavy státu na těchto akcích je navíc tradicí.

↓ INZERCE

Prezident chtěl definitivně věc uzavřít na pondělním jednání vlády. Na základě dřívějších výroků Andreje Babiše počítal s tím, že v ten den kabinet bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Ve hře byly dvě varianty: buď kabinet nakonec schválí, že prezident pojede, nebo Petr Pavel podá hned kompetenční žalobu (na to, že mu z jeho pohledu vláda brání ve zmíněném vykonávání pravomocí). 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články