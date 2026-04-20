Radev je nesmírně pragmatický politik. Bude v EU něco mezi Magyarem a odlehčenou verzí Fica
S novinářem Angelem Petrovem o tom, jak bulharský exprezident takticky zvítězil v parlamentních volbách - a nakolik se naplní předpovědi, že bude proruský
Bulharsko má za sebou osmé parlamentní volby od roku 2021 – a zatím to vypadá to, že na dlouhou dobu budou konečně poslední. Drtivě v nich vyhrál bývalý prezident Rumen Radev, který v kampani slíbil skoncovat s korupcí a nestabilitou, kterou za sebou zanechaly minulé vlády. Poslední předčasné parlamentní volby přišly poté, co kabinet padl kvůli masovým protikorupčním protestům. Radev byl v té době hlavou státu, ale rozhodl se odstoupit z funkce a založil novou stranu Progresivní Bulharsko. V nedělních volbách získal asi 44 procent hlasů a bude tak schopen složit jednobarevnou vládu. Jeho vzestup však vyvolává i řadu otázek – jak chce změnit fungování státu, který platí za jeden z nejzkorumpovanějších v EU. A jaký bude jeho postoj k Evropské unii a válce na Ukrajině? Radev je hlasitým kritikem Bruselu, proslul některými výroky o tom, že ukrajinský konflikt nelze řešit vojensky, a volá po obnovení vztahů s Kremlem. „Nemyslím si, že se EU teď bude potýkat s novým Orbánem,“ říká však bulharský novinář Angel Petrov z uznávaného deníku Dnevnik. „Radev je nesmírně pragmatický politik a bude v Unii spíše takovou slabší verzí Roberta Fica.“
Bývalý prezident se stane premiérem. Jak chce změnit Bulharsko?
To je otázka skoro za Nobelovu cenu. Během kampaně dělal to, co od něj mnoho lidí očekávalo – zvolil tzv. strategii „catch-all“, tedy snažil se oslovit co nejširší spektrum voličů a bral podporu odsud i odtud. Můj pohled je, že chtěl zajistit, aby každému něco nabídl – trochu příslibu, trochu vymezení. Tak, aby si všichni mohli udělat podobný úsudek, jaký jsme viděli v Maďarsku. Tam šlo o to, že se sjednotili všichni, kdo chtěli Orbána pryč – a tady je to v zásadě velmi podobné. To srovnání se přímo nabízí. Radev dokázal přesvědčit lidi podobně jako Magyar, že náklady na jeho zvolení jsou menší než náklady na to nechat u moci ty ostatní. Zároveň se dokázal udělat natolik přijatelným a „stravitelným“ pro voliče, aby neměli pocit, že jeho zvolením podstupují velké riziko.
Mohlo by vás zajímat
Ján Markoš: Neexistuje příliš dobrých důvodů pro to mít děti
Život je kruh
Lidstvo neposune fyzika, ale schopnost myslet jinak