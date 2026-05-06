Babiš a Havlíček v extázi nad počtem lajků na sítích
Rizika dělání politiky podle algoritmů, palců nahoru a trollích farem
Podcast Andreje Babiše a Karla Havlíčka Sorry jako je dokonalá studnice informací. Pokud vás například zajímá, jak vypadá dynamika jednání v hnutí ANO, tady to vidíte. Babiš mluví, kdy chce, nezajímá ho, jestli partner domluvil. Ten zase ví, že se musí trefit výhradně do toho, co chce šéf slyšet. V posledním díle však zazněla i pasáž, která dobře ukazuje rizika politiky, která se dělá podle sociálních sítí.
Ve jménu STK
Andrej Babiš v podcastu zmíní: „Víte, kolik lidí mi napsalo, že byli v šoku, že Ukrajinci nemuseli chodit na STK? A vy jste to skvěle vysvětlil! Můžete to zopakovat? Minulá vláda řešila jen to, aby Ukrajinci měli více výhod než naši občané.“ O co jde? Na tiskové konferenci Andrej Babiš a Karel Havlíček zmínili, že Ukrajinci budou muset své vozy vzít na technickou kontrolu (STK), protože se jim to po vypuknutí ruské války, kdy k nám utekli do bezpečí, odpustilo. Babiš to na tiskové konferenci doprovodil podprahovou nenávistí: „Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká.“
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