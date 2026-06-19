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Redakce

Andrea Procházková

zástupkyně šéfredaktora

Pro Respekt začala pracovat v září 2017, ale už půl roku předtím do časopisu přispívala jako stážistka. Nejčastěji píše o české politice a justici, obecně ji baví silné lidské příběhy a profily zajímavých osobností. V Respektu také moderuje Československý podcast, ve kterém s kolegy novináři rozebírá aktuální politické a společenské dění v Česku a na Slovensku. V roce 2019 obdržela od Českého literárního fondu Novinářskou křepelku, která je určena novinářům do 33 let. Vedle Respektu působí jako doktorandka na Právnické fakultě UK, kde se věnuje politologii a ústavnímu právu. Je autorkou knižního rozhovoru Podnik s nejistým koncem, ve kterém zpovídá bývalého premiéra a předsedu Senátu Petra Pitharta. Edit: pro Respekt přestala pracovat na konci srpna 2024.

810napsaných článků

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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