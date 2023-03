Andrea Procházková zástupkyně šéfredaktora

Pro Respekt začala pracovat v září 2017, ale už půl roku předtím do časopisu přispívala jako stážistka. Nejčastěji píše o české politice a justici, obecně ji baví silné lidské příběhy a profily zajímavých osobností. V Respektu také moderuje Československý podcast, ve kterém s kolegy novináři rozebírá aktuální politické a společenské dění v Česku a na Slovensku. V roce 2019 obdržela od Českého literárního fondu Novinářskou křepelku, která je určena novinářům do 33 let. Vedle Respektu působí jako doktorandka na Právnické fakultě UK, kde se věnuje politologii a ústavnímu právu. Je autorkou knižního rozhovoru Podnik s nejistým koncem, ve kterém zpovídá bývalého premiéra a předsedu Senátu Petra Pitharta.