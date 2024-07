616 kroužků – a je to

Pro TOP 09 to byla po krušných měsících plných klesajících preferencí a zmatcích kolem postu ministra pro vědu a výzkum konečně dobrá zpráva. Ve volbách do Evropského parlamentu partaj, které v průzkumech veřejného mínění vyjadřuje podporu 3,5 procenta voličů a bez koalice Spolu by se nedostala do sněmovny, získala hned dva europoslance. Vedle bruselského matadora Luďka Niedermayera také poslance a bývalého starostu městské části Prahy 6 Ondřeje Koláře. Možná to ale nakonec dopadne opět špatně a Kolář do Bruselu nepojede.