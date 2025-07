Nejliberálnější novela trestního zákoníku za víc než 30 let míří do Senátu. Skončí nesmyslné tresty za držení konopí?

Senát se má tento týden začít věnovat rozsáhlé novele trestního zákoníku. Ten počítá například s častějšími alternativními tresty, kdy by kvůli přeplněným věznicím u méně závažných trestných činů soudy ukládaly peněžité tresty, ale také s mírnějšími podmínkami pro držení konopí. Zavádí též nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. „Je to zcela jistě nejliberálnější novela trestního zákoníku za 35 let. Nemluví se tam o nějakých závažných trestech, ale skutečně se hodně mění a liberalizuje," říká ve Výtahu Jaroslav Spurný. Jak ale upozornila Česká televize, která oslovila všech 81 senátorů a senátorek, v horní komoře nepanuje shoda na tom, v jaké podobě by novela měla projít. Jaká diskuze ji provázela ve Sněmovně? Co senátoři navrhovaným změnám vytýkají? A co když novelu nestihnou projednat do podzimních sněmovních voleb?