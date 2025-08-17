Šeptej nahlas a český shoegaze
S Milošem Hrochem o jeho knize, specifickém hudebním stylu 90. let a prvních hudebních kontaktech Východu se Západem. Debatu na LFŠ Uherské Hradiště moderoval Pavel Turek.
Žádný jiný hudební styl se na polistopadové změny nenaladil tak dobře jako shoegaze. Ohlušující kytarové zkreslení příznačně doprovázelo čerstvě nabytou svobodu. Atmosféru unikátní doby a svébytné hudební scény zachycuje nová kniha Šeptej nahlas Miloše Hrocha. A právě s ním se bude Pavel Turek bavit o tom, jak vypadaly tehdejší první hudební kontakty Východu se Západem a také o tom, proč kapely jako Ecstasy of St. Theresa, Here nebo Sebastians nechtěly navazovat na nic z předrevolučního undergroundu, ale místo toho si vybudovaly svoji vlastní tradici.
