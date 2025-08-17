0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17. 8. 20251 hodina 11 minut

Šeptej nahlas a český shoegaze

S Milošem Hrochem o jeho knize, specifickém hudebním stylu 90. let a prvních hudebních kontaktech Východu se Západem. Debatu na LFŠ Uherské Hradiště moderoval Pavel Turek.

Pavel Turek
Autor: Miloš Hroch

Žádný jiný hudební styl se na polistopadové změny nenaladil tak dobře jako shoegaze. Ohlušující kytarové zkreslení příznačně doprovázelo čerstvě nabytou svobodu. Atmosféru unikátní doby a svébytné hudební scény zachycuje nová kniha Šeptej nahlas Miloše Hrocha. A právě s ním se bude Pavel Turek bavit o tom, jak vypadaly tehdejší první hudební kontakty Východu se Západem a také o tom, proč kapely jako Ecstasy of St. Theresa, Here nebo Sebastians nechtěly navazovat na nic z předrevolučního undergroundu, ale místo toho si vybudovaly svoji vlastní tradici.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články