„Někdo se bojí Ruska a Číny, já se bojím závadného establishmentu.“ Profil miliardáře Marka Španěla

„Civilizace končí na tom, co je její největší silou, co bývá jejím nosičem,“ vysvětluje jednu ze svých tezí a dodává, že v našem případě touto cestou k zániku bude byrokracie a specializace. „Stojím si za tím, že progresivismus je kult smrti. Je to proti životu a malým dětem,“ říká o pár minut později a dokládá to tím, že „progresivistické kruhy“ podporují eutanazii na jedné straně a umělé potraty na straně druhé. Konzervativní agendu v rozhovoru za chvíli střídá odpor k Evropské unii. „Skleněné paláce v Bruselu svou architekturou připomínají ducha jejich obyvatel, tedy bezducha,“ zamýšlí se miliardář.