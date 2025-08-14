Převýchova turistů: Pomáhejte s úklidem, jezděte na kole a vyrazte mimo centrum, dostanete kávu a zmrzlinu
Čísla stoupají, Kodaň a další destinace zkoušejí měnit chování návštěvníků. Zatím však spíše v rovině teorie, města postižená „overturismem“ čeká ještě dlouhá cesta
Nespokojení Katalánci v Barceloně na turisty stříkají vodními pistolkami. Úzké uličky pařížského Montmartru jsou přeplněné tak, že se jimi nedá chodit, a místní mluví o invazi. Místo pořádného výšlapu čekají turisté dlouhé fronty na stezkách v Alpách, zatímco lidé z okolních vesnic na cestu umisťují turnikety a vybírají vstupné. Zprávy o tom, že turismus v Evropě stále častěji a na více místech překračuje snesitelné meze, se objevují každé léto. A je jisté, že nikam nezmizí.
Složitá výzva
Pokud lidem v cestování zrovna nebrání globální pandemie, cestuje jich čím dál víc a čím dál častěji. Levné letenky a aplikace na dostupné ubytování využívá postupně větší počet těch, kteří si cestování mohou dovolit. Podle dat společnosti Boston Consulting Group se do roku 2040 výdaje lidí na planetě na volnočasové cestování ztrojnásobí, a to z dnešních pěti bilionů dolarů na patnáct. Cestovní ruch jako samotné odvětví by tím předběhl jak farmaceutický, tak módní průmysl. Nárůst turistů vnímá i Praha, kam během prvního pololetí zavítalo dle Českého statistického úřadu 3,7 milionu cestovatelů. Oproti loňskému roku to znamená mírný tříprocentní nárůst.
Nora Dolanská z Katedry cestovního ruchu MUP čelem k datům připomíná problém, který všichni tušíme: počet turistů jednoduše nemůže růst donekonečna. „Přesně tohle je hranice, kdy to prostě jednou praskne. Cestovní ruch je přehřátá záležitost,“ hodnotí současnost pro Respekt. Podle ní je jednoduše produktem a je třeba s turisty pracovat a nasměrovat je, jinak se mohou stát pro města i celé regiony obrovskou zátěží. „Spousta lidí si myslí, že cestují neorganizovaně, anebo s různými cestovními kancelářemi, ale že je to bezproblémová záležitost. Naopak. Cestovní ruch potřebuje strategii, velmi dobrý a cílený marketing. Jedině tak se dá ovlivnit, kam lidé pojedou,“ zdůrazňuje.
