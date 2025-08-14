Čím může Zelenskyj překvapit Putina. Jaký kompromis by ukrajinský prezident mohl nabídnout Americe i Rusku
Scénáře možného vývoje před a po nejdůležitějším summitu roku
Třicet dvoustranných rozhovorů se západními státníky, rychlá návštěva německého kancléře Friedricha Merze v Berlíně a společně s ním a dalšími evropskými lídry telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Diplomatická ofenziva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je den před konáním americko-ruského summitu na Aljašce v horké fázi a s ní i otázka, na jaký ústupek je ochotný Zelenskyj případně kývnout, aby po třech a půl letech ruská válka skončila.
Varování
Aktuální situace na frontě, tedy to, jak se tam každé ze stran daří, může podle analytiků ovlivnit jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. A pro Ukrajinu se momentálně nevyvíjí dobře. Rusům se na začátku týdne po delší době podařil větší průlom na Donbase u Dobropillji, donedávna zcela neznámém východoukrajinském městě. Postoupili zde o zhruba deset kilometrů v řádu několika dnů, což se jim za poslední dva roky nikde jinde v takhle krátké době nepodařilo.
Samotná Dobropillja důležitá není, leží ale ve strategickém směru na silnici vedoucí k posledním dvěma velkým městům, které Rusové na Donbase nekontrolují – Kramatorsku se Slavjanskem. Rusové se k nim snaží celý letošek probít z více stran, obejít menší dobře opevněná města v oblasti – a teď se jim u Dobropillji otevřela další možnost k výpadu. Průlom je podle vojenských expertů rizikový především proto, že se Rusové dostali do týlu Ukrajinců přes zdejší obrannou linii. Buď v ní našli nějaké slabé místo, nebo nebyla dostatečně střežena, což ukazuje na její možnou zranitelnost.
