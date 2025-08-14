0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kontext14. 8. 20257 minut

Čím může Zelenskyj překvapit Putina. Jaký kompromis by ukrajinský prezident mohl nabídnout Americe i Rusku

Scénáře možného vývoje před a po nejdůležitějším summitu roku

Ondřej Kundra

Třicet dvoustranných rozhovorů se západními státníky, rychlá návštěva německého kancléře Friedricha Merze v Berlíně a společně s ním a dalšími evropskými lídry telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Diplomatická ofenziva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je den před konáním americko-ruského summitu na Aljašce v horké fázi a s ní i otázka, na jaký ústupek je ochotný Zelenskyj případně kývnout, aby po třech a půl letech ruská válka skončila.

Varování

Aktuální situace na frontě, tedy to, jak se tam každé ze stran daří, může podle analytiků ovlivnit jednání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. A pro Ukrajinu se momentálně nevyvíjí dobře. Rusům se na začátku týdne po delší době podařil větší průlom na Donbase u Dobropillji, donedávna zcela neznámém východoukrajinském městě. Postoupili zde o zhruba deset kilometrů v řádu několika dnů, což se jim za poslední dva roky nikde jinde v takhle krátké době nepodařilo.

↓ INZERCE

Samotná Dobropillja důležitá není, leží ale ve strategickém směru na silnici vedoucí k posledním dvěma velkým městům, které Rusové na Donbase nekontrolují – Kramatorsku se Slavjanskem. Rusové se k nim snaží celý letošek probít z více stran, obejít menší dobře opevněná města v oblasti – a teď se jim u Dobropillji otevřela další možnost k výpadu. Průlom je podle vojenských expertů rizikový především proto, že se Rusové dostali do týlu Ukrajinců přes zdejší obrannou linii. Buď v ní našli nějaké slabé místo, nebo nebyla dostatečně střežena, což ukazuje na její možnou zranitelnost.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články