Rusko oznámilo světu, že zkusí ovlivnit maďarské volby podle svých představ
Tamní rozvědka SVR varovala Maďary před převratem. Na stránkách Orbánových novin
Ve středu publikovalo několik maďarských státních a vládních médií zprávu o tom, že Evropská unie a Ukrajina mají v plánu svrhnout maďarskou vládu a nekalým způsobem nahradit premiéra Viktora Orbána jeho zatím posledním vyzyvatelem – Péterem Magyarem. Důvodem má být vztek Bruselu na to, že Maďarsko je nezávislé, brání svou autonomii a nevyhovuje Kyjevu. Na celé zprávě bylo nejzajímavější, kdo byl přiznaným a doslovně citovaným autorem této analýzy: ruská rozvědka SVR.
Toto zapojení zprávy ruské rozvědky do předvolební kampaně vládní strany Fidesz vzbudilo očekávatelný rozruch. Ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó oznámil, že v analýze není nic nového a všechno, co se v ní píše, je pravda. Ve zprávě zmíněný Péter Magyar to prohlásil za začátek ruské operace proti Maďarsku. Komentátoři se podivovali ne nad tím, že vládní média o zprávě SVR informovala, ale že ji prostě a jednoduše přetiskla.
Podle maďarských bezpečnostních analytiků je důležitý samotný fakt, že ruská rozvědka něco takového publikovala. Takové věci se nedějí náhodou nebo proto, že na webových stránkách se už dlouho nic nového neobjevilo. Bývalý rozvědčík Ferenc Katrein řekl serveru Telex, že Rusko tím dává světu jednoznačnou zprávu: do maďarských voleb je odhodlané zasáhnout všemi dostupnými prostředky, aby dopadly podle jeho představ, tedy vítězstvím Viktora Orbána.
