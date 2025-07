The Atlantic: Světová ekonomika se promění podle lidí, jako je Trump a Musk. Pokud nepřijdeme s lepším nápadem

Světová ekonomika prochází úpravou hardwaru a zkouší nový operační systém – v podstatě se jedná o úplný restart, jaký jsme za téměř sto let nezažili. Abychom pochopili, proč se to děje a co to znamená, musíme se zbavit iluzí, že celosvětový obrat k pravicovému populismu a ekonomickému nacionalismu je pouze dočasnou výchylkou. A že se tedy vše nakonec vrátí do relativně vlídného světa konce devadesátých let a počátku 21. století.