Plamínková: Střet Hradu a Babiše - Komplikace ve výborech - Plán „B“ pro Turka
Absence postoje české vlády k ruské válce proti Ukrajině a navyšování obranných výdajů nebo formulace o postavení a financování neziskových organizací. Výčet, co Petru Pavlovi chybí (nebo přebývá) v programovém prohlášení rýsující se vládní koalice. Ve středu proto pravděpodobně budoucího premiéra Andreje Babiše požádal o to, zda by ANO, SPD a Motoristé jeho výhrady nemohli zohlednit. Podle zdrojů obeznámených s vyjednáváním byl Babiš připomínkám otevřen a dal najevo jisté pochopení a řekl, že se nad tím zamyslí. Nicméně prezidentovi avizoval, že se bude muset poradit s koaličními partnery.
Vyjít vstříc prezidentovi ale pravděpodobná budoucí vládní většina nehodlá. Ve čtvrtek večer Hradu prostřednictvím mediálního výstupu šéfů stran po jednání koaliční rady vznikající vlády přišla zamítavá odpověď. Rada, složená z lídrů jednotlivých stran, došla k závěru, že není namístě měnit programové prohlášení vlády, které je kompromisní dohodou. Babiš se navíc nepřímo obul do prezidenta, když připomněl, že se s kolegy „zachovali nestandardně vstřícně, protože program se běžně zveřejňuje až po ustanovení vlády“. Jinými slovy: prezident může být rád, že mu trojkoalice prohlášení vůbec zaslala.
Otázkou zůstává, jak prezident odpoví. Jeho eso v rukávu totiž může být nesouhlas s nominací některých politiků na ministry. S těmi se Petr Pavel setká možná dřív, než původně zamýšlel. Příští týden Babiš dle svých slov dostane nominace od koaličních partnerů a následně požádá hlavu státu o setkání, kde by mu kandidáty navrhl. Babiš si představuje, že se prezident nejprve setká s nominanty, a k jeho jmenování premiérem dojde až poté. Tím by logicky získal více času na vyřešení svého střetu zájmu. Záležet ale bude na tom, jak se k jeho plánu postaví prezident.
Z druhé strany by se ale Babiš připravil o možnost podat kompetenční žalobu v případě, kdyby prezident některého z kandidátů nechtěl jmenovat do funkce. Tu může podat jen jako již jmenovaný premiér. Dosud byl pravděpodobnější harmonogram, že se tak stane před individuálními rozhovory prezidenta s potenciálními ministry.
