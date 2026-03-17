Archiv vydání
17. 3. 20264 minuty

Ranní postřeh Jiřího Pehe: Dění v České televizi je selháním demokratické politiky a občanské společnosti

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Jiří Pehe

Václav Moravec, moderátor diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce, nedávno oznámil, že z ČT odchází – údajně kvůli vnitřním tlakům a neshodám s vedením. Rozbuškou byla otázka, zda měl zvát do svého pořadu předsedu krajně pravicové strany Tomia Okamuru, což odmítal. 

Podle vedení ČT tak prý činil kvůli osobní averzi k Okamurovi, nikoli z důvodu „disidentského“ odporu k „systému“. Nemalá část veřejnosti ale v Moravcovi vidí jednoho z posledních bojovníků za nezávislost ČT, kterého nakonec vyštvali z ČT oportunisté jdoucí na ruku politikům.

Ve skutečnosti hlavním problémem ČT není souboj mezi „dobrými“ a „zlými“ uvnitř organizace, ale způsob, jakým je fungování ČT nastaveno zákonem. Ten požaduje vyváženost a objektivitu v ČT jako celku.

Jelikož dodržování požadované „vyváženosti“ hodnotí mediální rady, jejichž složení určují právě politici, nejschůdnější cestou je zvát do diskusních pořadů ČT politiky proporčně ve vztahu k síle politických stran. Výsledkem je, že – na rozdíl od některých západních zemí – u nás v diskusních pořadech mezi sebou debatují většinou jen politici, zatímco experti jsou zváni pouze jako doplňky. 

