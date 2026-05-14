0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí14. 5. 20267 minut

Lidé se bojí a hotely odmítají on-line rezervace. Kdokoli v Libanonu může být cílem rakety

Tamní společnost se pod tíhou dalšího konfliktu mění. Jeho řešení je v nedohlednu

Magdaléna Fajtová

Něco zásadního se změnilo. Libanonská společnost si nese bolestivé vzpomínky na občanskou válku v letech 1975–1990 a v mnohem živější paměti má i sérii vážných krizí, které se odehrály v poslední době. Obyvatelé země v této situaci prokazují neobvyklou otevřenost a ochotu se vzájemně podporovat. Když před šesti lety katastrofální exploze nelegálního skladu amoniaku v bejrútském přístavu zlikvidovala část města, brzy se ze všech koutů země začali sjíždět lidé a pomáhali opravovat domy a odklízet trosky. Zakrátko byly tyhle části města díky pomoci místních prakticky k nepoznání.

„Zažila jsem tu opravdu vřelou pohostinnost,“ říká Anush Safaryan, koordinátorka pomoci ADRA Libanon, která pochází z Arménie. „Myslím, že to platí stále. Ale vnímám, že lidi začali být mnohem opatrnější. Hlavně pokud jde o sdílení informací a obecně o kontakt s cizími lidmi. Protože každá osoba, již neznáte, může být terčem,“ vysvětluje. Libanon se na začátku března znovu ocitl ve válce – nezačala ji libanonská vláda, ale militantní hnutí Hizballáh, které v reakci na americko-izraelské útoky na Írán zaútočilo na židovský stát.

Rakety ale dopadaly po celé zemi – nejen v oblastech, v nichž hnutí sídlí. Terčem se staly třeba obytné budovy v hustě osídlených částech Bejrútu. Izraelská vláda to vysvětlila tím, že Hizballáh rozmístil svou infrastrukturu i své vůdce a klíčové členy právě do těchto oblastí – žádná „bezpečná zóna“ tak už v Libanonu není. „Přicházejí nová pravidla – některé hotely třeba přestaly přijímat on-line booking poté, co na dva v centru města dopadly rakety. Lidé si musí ubytování kupovat osobně a ubytovací zařízení velmi přísně kontrolují doklady. Je to komplikace, ale dělají to z opatrnosti – kdokoli se může stát cílem raket,“ říká Safaryan.  

↓ INZERCE

Tato změna, větší opatrnost a více strachu, zároveň přichází v době, kdy je v zemi více než milion „vnitřně vysídlených“ obyvatel – ti utekli většinou z jihu země, který fakticky spravuje právě Hizballáh. Jih válka těžce poničila už po 7. říjnu 2023, kdy se po útoku Hamásu na Izrael rozhořely přeshraniční střety mezi Hizballáhem a izraelskou armádou.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články