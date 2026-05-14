Lidé se bojí a hotely odmítají on-line rezervace. Kdokoli v Libanonu může být cílem rakety
Tamní společnost se pod tíhou dalšího konfliktu mění. Jeho řešení je v nedohlednu
Něco zásadního se změnilo. Libanonská společnost si nese bolestivé vzpomínky na občanskou válku v letech 1975–1990 a v mnohem živější paměti má i sérii vážných krizí, které se odehrály v poslední době. Obyvatelé země v této situaci prokazují neobvyklou otevřenost a ochotu se vzájemně podporovat. Když před šesti lety katastrofální exploze nelegálního skladu amoniaku v bejrútském přístavu zlikvidovala část města, brzy se ze všech koutů země začali sjíždět lidé a pomáhali opravovat domy a odklízet trosky. Zakrátko byly tyhle části města díky pomoci místních prakticky k nepoznání.
„Zažila jsem tu opravdu vřelou pohostinnost,“ říká Anush Safaryan, koordinátorka pomoci ADRA Libanon, která pochází z Arménie. „Myslím, že to platí stále. Ale vnímám, že lidi začali být mnohem opatrnější. Hlavně pokud jde o sdílení informací a obecně o kontakt s cizími lidmi. Protože každá osoba, již neznáte, může být terčem,“ vysvětluje. Libanon se na začátku března znovu ocitl ve válce – nezačala ji libanonská vláda, ale militantní hnutí Hizballáh, které v reakci na americko-izraelské útoky na Írán zaútočilo na židovský stát.
Rakety ale dopadaly po celé zemi – nejen v oblastech, v nichž hnutí sídlí. Terčem se staly třeba obytné budovy v hustě osídlených částech Bejrútu. Izraelská vláda to vysvětlila tím, že Hizballáh rozmístil svou infrastrukturu i své vůdce a klíčové členy právě do těchto oblastí – žádná „bezpečná zóna“ tak už v Libanonu není. „Přicházejí nová pravidla – některé hotely třeba přestaly přijímat on-line booking poté, co na dva v centru města dopadly rakety. Lidé si musí ubytování kupovat osobně a ubytovací zařízení velmi přísně kontrolují doklady. Je to komplikace, ale dělají to z opatrnosti – kdokoli se může stát cílem raket,“ říká Safaryan.
Tato změna, větší opatrnost a více strachu, zároveň přichází v době, kdy je v zemi více než milion „vnitřně vysídlených“ obyvatel – ti utekli většinou z jihu země, který fakticky spravuje právě Hizballáh. Jih válka těžce poničila už po 7. říjnu 2023, kdy se po útoku Hamásu na Izrael rozhořely přeshraniční střety mezi Hizballáhem a izraelskou armádou.
