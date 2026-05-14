Vzdát se a rezignovat na plán porazit Fica, nebo jít tak trochu proti vlastní mámě?
Drsná realita slovenské politiky uvedla opozičního lídra Michala Šimečku do situace, která je noční můrou politiků
Tento týden dostal lídr slovenské opozice Michal Šimečka od slovenského Denníku N otázku, jak kauza známá na Slovensku jako „Projekt Fórum“ ovlivnila jeho vztah s matkou. Šimečka chvíli mlčel, hledal slova a pak prohlásil: „Nikdo mě nepřesvědčí, že moje matka je špatný člověk. Nikdy ji nepřestanu mít rád. Ale realita života je taková, že i dobří lidé dělají špatná rozhodnutí, a ona je zjevně udělala a ponese následky.“
Dvaačtyřicetiletý politik, který se pustil do nezáviděníhodného úkolu – postavit se režimu proruského populisty s autoritářskými sklony Roberta Fica a porazit ho ve volbách –, teď řeší vedle politiky i to, co žádný politik na světě veřejně řešit nechce. Tedy bytostně osobní, nanejvýš choulostivé záležitosti včetně vztahu se svojí mámou. Zásadní ovšem je, že i to vzniklo v rámci politického provozu Slovenska ficovských časů.
Ne, nezopakoval
Šimečka čelí tomu, co zažili už předchozí Ficovi političtí soupeři včetně exprezidenta Andreje Kisky: tedy že s pomocí celého státního aparátu, který má Fico jako dlouholetý premiér pod palcem včetně tajné služby SIS vedené Ficovým stranickým kolegou, dojde k prohledání všech jeho dosavadních aktivit i aktivit jeho rodiny tak, aby se „něco našlo“.
