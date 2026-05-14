Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí14. 5. 202614 minut

Trump by fašistickou vládu zavedl, kdyby mohl. Ale věřím zemi i systému, že se mu to nepodaří

S novinářem a akademikem Nicholasem Lemannem o tom, že Trump nad hnutím MAGA začíná ztrácet kontrolu, a proč nedokáže rozebrat vše, co si předsevzal

Dominika Perlínová

Naposledy jsme se viděli v New Yorku krátce před posledními prezidentskými volbami, kdy jsme se bavili, kolik Trumpových voličů pro něj hlasuje navzdory všem obviněním, navzdory pokusu o puč a pobízení fanoušků k útoku na Kapitol po předchozích prohraných volbách. Co to vypovídá o Američanech, že i po velmi podrobném poznání, kdo je Donald Trump, si ho zvolili do čela země podruhé?

Zaprvé, jedná se o poměrně globální fenomén. Nejen ve Spojených státech existuje velká skupina voličů, kteří bývají méně vzdělaní, méně politicky aktivní, silně věřící. Tito lidé se cítí opomíjení ekonomickým a kulturním životem v 21. století. Jejich hlasy poháněly v tomto století vzestup populismu, zejména na pravici, ale i na levici. Základním fenoménem je hledání politika, který dokáže vyjádřit vaši frustraci, o které si myslíte, že jí tradiční politické vedení nerozumí. A trocha okázalého napadání elit je také velmi vítaná.

Ale lidé si už jednou Trumpa zvolili a viděli, že se jejich životy nezlepšily tak, jak jim slíbil. Přitom podruhé jich dokázal přesvědčit ještě více. Co tedy stálo za jeho druhým zvolením?

Ano, získal mnohem víc lidí. Trump získává hlasy, které jsou v zásadě založeny na odmítnutí a nespokojenosti s jakýmsi mainstreamovým liberalismem. Vztah lidí s politiky je složitý. Když politik vyjádří vaše pocity, je to, jako by vás pochopil. Nemusí vám okamžitě měnit život. Totéž platí na levici pro voliče Bernieho Sanderse a tady v New Yorku pro voliče nového starosty Zohrana Mamdaniho. Jde hodně o pocit, že daný člověk je na vaší straně, a až druhotně o to, jestli skutečně plní své sliby. Trump toho hodně využil. A taky celé čtyři roky tvrdě pracoval na návratu do úřadu a na vybudování velmi efektivní organizace. Pomohlo mu i to, že Joe Biden byl už velmi starý a nemohoucí, když znovu kandidoval, a viceprezidentku, která po něm na poslední chvíli převzala žezlo, veřejnost moc dobře neznala.

