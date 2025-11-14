V burce i do nemocnice
Tři zprávy ze světa patriarchátu
Tentokrát několik zpráv z ciziny. A nebude to úplně veselé čtení, i když třetí informace alespoň napravuje jednu křivdu.
Fanatici z afghánského hnutí Tálibán jako by soutěžili sami se sebou, jaké další omezení životů žen lze ještě vymyslet. Lokální buňka na západě země přišla s novým nařízením, které ukládá ženám, jež vyhledají lékařskou pomoc, aby tak učinily plně zahalené. Burku mají kromě pacientek a návštěvnic také zaměstnankyně zdravotnických zařízení.
Od 5. listopadu, kdy předpis začal platit, stojí před několika nemocnicemi v západoafghánském městě Herátu hlídky, které kontrolují jeho dodržování. Dál se tak omezuje přístup žen k lékařské péči, kterou už tak komplikuje zásada, že pacientky nemohou být ošetřovány lékaři, ale zároveň mají ženy zakázáno studovat i vykonávat medicínu.
Ze Švédska přišla zpráva o odchodu jedné z výrazných tamních političek. Dvaapadesátiletá Anna-Karin Hatt oznámila po půl roce v čele liberální Strany středu a rok před parlamentními volbami, že končí. Důvodem je intenzivní obtěžování a nenávistné útoky, kterým je vystavena ona i její rodina. Jak naznačila v rezignační řeči, nejde jen o „trolly za klávesnicí“. Blíže neupřesněné hrozby se podle jejích slov staly mnohem reálnější a způsobily, že se necítí bezpečně na veřejných místech ani u sebe doma.
