Škoda každé rány, která padne vedle. Zastánců fyzického trestání dětí ubývá pomalu

Více než 40 procent lidí by odešlo z práce nebo by výpověď zvažovalo, pokud by jim jejich šéf dal facku. Třetina by ho nahlásila a dalších 18 procent by přemýšlelo o žalobě. Když se však z kanceláře přesuneme domů, z nepřijatelné praktiky se v mnoha rodinách najednou stává pochopitelná, ba dokonce nutná součást výchovy. Ukazují to nová data Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, podle nichž si v kontrastu s dotazy na facku od šéfa polovina respondentů myslí, že rodiče by měli mít právo fyzicky trestat své děti. Jen dvě pětiny z tisícovky dotázaných rodičů uvedly, že fyzické tresty vůbec nepoužívají.