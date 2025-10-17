Plamínková: Okamura prohrál volby a nechal si vyrůst konkurenci – Nový díl a nová posila ve Vládneme, nerušit
Další díl politického newsletteru Plamínková
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den, v dnešním newsletteru se podíváme na jednu volební porážku, o které se zatím tolik nemluví. Hlavní poražený má totiž plné ruce práce se skládáním vlády.
Tomio Okamura se ztrácí před očima a čísla při pohledu na historii poslaneckého klubu SPD hovoří jasně. V roce 2017 mělo hnutí coby sněmovní nováček 22 poslanců, o čtyři roky později 17 a dnes 15. Co víc, samotných členů hnutí je při odpočtu zástupců menších stran jako PRO, Svobodní nebo Trikolora jen devět. Proč vlastně?
K lepšímu pochopení současnosti si stručně projeďme události posledního roku. SPD ve sněmovních volbách propadla, podobně jako propadla v těch evropských v červnu 2024, kdy se jen tak tak dostala do europarlamentu s jedním poslancem. Voliči neuvěřili, že jim Okamura a spol. mohou doručit reálné výsledky, a k volbám buď nedorazili, nebo zkusili štěstí s novými uskupeními jako Motoristé sobě, případně Stačilo!.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu