17. 10. 20254 minuty

Plamínková: Okamura prohrál volby a nechal si vyrůst konkurenci – Nový díl a nová posila ve Vládneme, nerušit

Další díl politického newsletteru Plamínková

František Trojan

Dobrý den, v dnešním newsletteru se podíváme na jednu volební porážku, o které se zatím tolik nemluví. Hlavní poražený má totiž plné ruce práce se skládáním vlády.

Tomio Okamura se ztrácí před očima a čísla při pohledu na historii poslaneckého klubu SPD hovoří jasně. V roce 2017 mělo hnutí coby sněmovní nováček 22 poslanců, o čtyři roky později 17 a dnes 15. Co víc, samotných členů hnutí je při odpočtu zástupců menších stran jako PRO, Svobodní nebo Trikolora jen devět. Proč vlastně?

K lepšímu pochopení současnosti si stručně projeďme události posledního roku. SPD ve sněmovních volbách propadla, podobně jako propadla v těch evropských v červnu 2024, kdy se jen tak tak dostala do europarlamentu s jedním poslancem. Voliči neuvěřili, že jim Okamura a spol. mohou doručit reálné výsledky, a k volbám buď nedorazili, nebo zkusili štěstí s novými uskupeními jako Motoristé sobě, případně Stačilo!.

