17. 10. 20259 minut
Ján Markoš: Nenápadný jed. Nuda může být pro demokracii stejně destruktivní jako hněv či strach
Nuda není neutrální stav. Když se nudíme, trpíme
Stalo se to 17. října 2023 v městě Washington D. C. ve Spojených státech. Pět dívek ve věku dvanáct až patnáct let nepřišlo do školy. Namísto toho se setkaly u místního skateparku a potulovaly se bezcílně po čtvrti. Na jedné z ulic natrefily na Reginalda Browna, 64letého muže bez domova.
Teenagerky muže napadly. A ubily ho k smrti.
Veřejnost byla jednáním dívek otřesena. Proč to udělaly? Muže osobně neznaly ani jim nijak neublížil. Když se během procesu soudkyně ptala na motiv jejich činu, jedna z mladých pachatelek odpověděla: „Nudily jsme se. Tak jsme hledaly někoho, koho bychom mohly zmlátit.“
Spousta lidí se hrozně nudí
