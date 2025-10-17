0:00
17. 10. 20259 minut

Ján Markoš: Nenápadný jed. Nuda může být pro demokracii stejně destruktivní jako hněv či strach

Nuda není neutrální stav. Když se nudíme, trpíme

Ján Markoš
,
Denník N

Stalo se to 17. října 2023 v městě Washington D. C. ve Spojených státech. Pět dívek ve věku dvanáct až patnáct let nepřišlo do školy. Namísto toho se setkaly u místního skateparku a potulovaly se bezcílně po čtvrti. Na jedné z ulic natrefily na Reginalda Browna, 64letého muže bez domova.

Teenagerky muže napadly. A ubily ho k smrti.

Veřejnost byla jednáním dívek otřesena. Proč to udělaly? Muže osobně neznaly ani jim nijak neublížil. Když se během procesu soudkyně ptala na motiv jejich činu, jedna z mladých pachatelek odpověděla: „Nudily jsme se. Tak jsme hledaly někoho, koho bychom mohly zmlátit.“

Spousta lidí se hrozně nudí

