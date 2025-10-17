0:00
Česko17. 10. 20254 minuty

Obětovat se a vládnout s ANO nedává smysl

S poslankyní Starostů Barborou Urbanovou o tom, jestli vládní strany přemýšlejí o vládě s Andrejem Babišem

Filip Zelenka

Sledujeme poměrně rychlé vyjednávání o vládě, které ale má své zádrhely – třeba jako historie Filipa Turka nebo prohlášení Petra Macinky ohledně „armagedonu“ na ministerstvu životního prostředí. Zároveň je to poprvé, kdy se bude na vládě v Česku podílet strana, která vykazuje extremistické prvky, tedy SPD. Zkušenost z EU naznačuje, že v takový moment se systémové strany, jako jsou Starostové, snaží udělat vše, aby k tomu nedošlo. Bavili jste se o tom na klubu, nebo obecně v rámci strany?

Debata o spolupráci s hnutím ANO po volbách neproběhla, protože to vylučujeme z mnoha a mnoha důvodů už od začátku. Ať už kvůli jejich neochotě podporovat Ukrajinu nebo kvůli tomu, co se ukazuje už od začátku vyjednávání o vládě – že hlavním zájmem spojenectví Tomia Okamury a Andreje Babiše je ochránit se před soudy Poslaneckou sněmovnou. My bychom hlasy pro toto nikdy nemohli dodat. Nechci říkat, že ta debata je o ničem, protože jde o budoucnost naší země, ale v tomto případě není možné se dohodnout ani z jedné strany. Hnutí ANO, jako legitimní vítěz voleb, dělá nějaké kroky, ale s ostatními stranami ani nevyjednává, jen jim oznamuje svá rozhodnutí – třeba o rozložení postavení ve výborech. Oni jakékoli kroky směrem k nám neudělali, ani o to nestojí, protože, myslím si, jejich hlavním cílem je zabezpečit, aby Andrej Babiš nebyl vydán k trestnímu stíhání.  

Proběhly alespoň náznaky nebo pokusy, že by u vaší strany někdo z ANO sondoval možnosti?

Ne. Asi čekají, jestli my za nimi přijdeme, ale my to udělat nemůžeme, protože bychom tím zradili své hodnoty, náš program a také naše voliče.  

