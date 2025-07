Co se to na Slovensku děje, že do ústavy píšeme počty pohlaví? Neděje se nic – jsme stejní, jako jsme vždycky byli

V té samé době předseda koaliční strany Hlas a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok oznámil spoluobčanům, že nejvíc, co žena může dokázat, je stát se matkou. Na podobnou notu: podle nedávno prosazeného zákona mají do slovenských nemocnic volný přístup církevní duchovní – a zákon je sepsán tak nejasně, že není jisté, jaké slovo má v tom, zda na sále či na pokoji je kněz, pacient. Představitelé katolické církve chtějí, aby byli nositelé „mise“ placeni z veřejných peněz a měli volný vstup na všechna oddělení, včetně gynekologie a porodnictví. Není vyloučeno, že jim v tom vláda vyhoví.) Existuje důvodné podezření, že církvi jde hlavně o to rozmlouvat či komplikovat ženám podstupovaný potrat.