Ranní postřeh Viktora Janiše: Severoatlantická servilita k Trumpovi, která nepřinesla vůbec nic

Poslední summit NATO Českem rozhodně nepohnul. Ani neměl: byl krátký a pečlivě zrežírovaný tak, aby pokud možno vyloučil možnost, že Spojené státy definitivně zanechají Evropu vlastnímu osudu. Generální tajemník NATO Mark Rutte proto mimo jiné poslal Donaldu Trumpovi textovou zprávu, která by svou servilitou obměkčila srdce nejednoho orientálního satrapy. Heslem dne bylo „five for five“ aneb „my splníme cíl pěti procent HDP věnovaných na zbrojení a USA za to bude dodržovat článek pět smlouvy o NATO, tedy závazek přispěchat na pomoc napadenému členu Aliance.