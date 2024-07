Kdo nepije s námi, pije proti nám

O co přesně půjde? Jeden z kroků je podobný tomu, co už existuje jako odrazování u kouření. Na krabičkách cigaret najdete varování o tom, jaké zdravotní problémy a onemocnění může kouření způsobit – s velmi realistickými a nehezky vypadajícími obrázky. Stejně to může podle pirátského návrhu vypadat u alkoholu, pokud jde o etikety lahví a plechovek. Piráti chtějí v pětikoalici také prosadit zákaz reklamy na alkohol v televizi a rozhlasu mezi šestou a dvacátou hodinou nebo zpřísnění online prodeje alkoholických nápojů.