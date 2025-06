Na Viktorem Orbánem zakázaný pochod přišly desítky tisíc lidí. Je to pro něj politická porážka

Ve tři hodiny, když se ohromný lidský had dá do pohybu, už je jasné, že vládními politiky vysmívaný a policií několikrát zakázaný pochod bude větší než kdykoliv předtím. Zatáčka vpravo, přes bílý Alžbětin most (kde dodávky s taneční hudbou ztlumí reproduktory, aby most netrpěl tolika tančícími a pohupujícími se lidmi), pak doleva po nábřeží až k cíli, kde už čekalo pódium a večerní koncert.