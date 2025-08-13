Fiala je na dovolené, Stanjura záhadně zmizel a politici Spolu zaříkávají Strážnou věž
Jak vypadala kampaň vládních stran v den, kdy si opozice v průzkumu sáhla na ústavní většinu
V úterý, tedy právě v den, kdy vyšel průzkum agentury NMS Market Research (který přiřknul opozičním stranám – konkrétně ANO, SPD, Stačilo! a Motoristům – ústavní většinu), se v hlavním městě pokusili politici z vládnoucí koalice Spolu znovu zabojovat o přízeň voličů. V létě je navzdory dovoleným v Praze na programu série mítinků a má to svoji logiku. Pro Spolu je metropole tradiční volební bašta, ale pravá ruka vůdce ANO Karel Havlíček známý svojí hyperaktivitou tady už od začátku roku dělá vše pro to, aby někdejší pochodeň zářila co nejméně.
Spolu si tentokrát zvolilo setkání s občany v parku v Praze 13 a podle webové pozvánky tu měla být i lídryně pražské kandidátky, ministryně obrany Jana Černochová. Každý, kdo se ji chystal potkat osobně, se však musel od začátku obrnit trpělivostí. Kde přesně se kandidáti sejdou, nikde napsáno nebylo a nevěděli to ani v úřadech politiků, kteří tu měli vystoupit. Web hlásil „centrální park Prahy 13“, jenže ten je tak rozlehlý, že v něm šlo klidně prochodit kilometry a mítink Spolu minout.
Další zklamání mohlo nastat v momentě, kdy se někomu v avizovanou čtvrtou hodinu odpoledne podařilo procházet kolem správného místa – jedné ze zdejších restaurací s názvem Kuželkárna. V cíli totiž vychází najevo, že hlavy pražské kandidátky tady nakonec oproti plánu nebudou. Z logických důvodů chyběl ministr zahraničí Jan Lipavský, který byl na Ukrajině. Nebyla tu ale ani ministryně obrany, ani známý pražský politik Jiří Pospíšil. „Někdy přijdou, někdy ne. Chodí, jak se jim chce,“ říká Respektu u vstupu do restaurace se zahrádkou jeden z členů podpůrného týmu Spolu, který se skládá z mladých politiků koaličních stran.
