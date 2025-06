Ranní postřeh Evy Lehečkové: Co o Česku říkají prestižní vědecké granty

O ERC Advanced tak v našich podmínkách mnohdy dosud žádají vědci, kteří sice podle fáze kariéry již do dané kategorie spadají, ale z hlediska svého vývoje a zkušeností mnohdy odpovídají zahraničním badatelům na kategorii nižší. To bude těžko jejich individuální nedostatek, je to systémový handicap. Proto je každý takový úspěch naprosto zásadní pro další rozvoj badatelů napříč generacemi a budoucí úspěchy naší vědy. Ostatně v roce 2024 putovalo do ČR historicky nejvíce ERC grantů střední kategorie Consolidator, celkem 10, jež v budoucnu mohou přinést četné kandidáty pro kategorii nejprestižnější.