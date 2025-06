U stolu s Trumpem, vyšší výdaje na obranu a dobrovolnost emisních povolenek. Co zaznělo v nedělních politických debatách

Podle prezidenta Pavla, který byl jediným hostem debaty na Primě, není pravda, že by se během summitu nikdo neodvážil s Trumpem nesouhlasit. O čem se tedy debatovalo v užším kruhu při večeři a v čem nesouhlas spočíval? „Donald Trump se podivil, proč by (vyšší výdaje na obranu) nemohly platit už od příštího roku. Svorně jsme mu odpověděli, že i kdybychom na tom v našich zemích našli politickou shodu, zaprvé si za ty peníze nemáme co koupit, protože průmysl zbraně nedokáže tak rychle vyrobit, a kromě toho by je neměl ani kdo obsluhovat – a ani kde obsluhovat, protože nemáme vybudovanou infrastrukturu.“